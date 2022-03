Alençon. Ville et hôpital au chevet du manque de médecins généralistes

Les déserts médicaux ne touchent pas que la campagne profonde. Les 50 000 habitants de l'agglomération d'Alençon (Orne) sont directement impactés : trouver un médecin généraliste y est quasiment impossible : 3 000 Alençonnais, 6 000 patients sur l'agglo, n'ont plus de médecin référent. Y compris 16 % des malades qui souffrent d'affection de longue durée. La situation est telle que le SAMU d'Alençon reçoit quotidiennement entre 20 et 50 appels de patients qui sont à la recherche d'un généraliste…

Mais mardi 12 novembre 2019, ce sera l'ouverture à Alençon du premier Centre municipal de médecine générale de toute la Normandie, avec deux médecins salariés. Ils seront trois dès le mois de décembre, et six à terme. Ce type de centre attire notamment les jeunes médecins, qui se retrouvent déchargés de toute gestion financière et administrative, très chronophages chez les généralistes libéraux.

Consultations au centre municipal de médecine générale

Après un an de travaux, ce Centre municipal de santé (CMS) ouvre dans le quartier de Courteille, au deuxième étage de l'espace Marie-Terrier (ex-école du Point-du-jour). Ce centre est ouvert à l'ensemble de la population alençonnaise qui n'a pas de médecin traitant.

Médecins et secrétaire attendent les patients au Centre municipal de santé d'Alençon. - Eric Mas

Les premières consultations seront assurées mardi 12 novembre, à partir de 9 h. L'objectif est d'accueillir une patientèle de quelque 1 500 personnes en 2020. 3 500 en 2022. Mais outre les consultations de soins, l'objectif de ce centre est également la lutte contre les addictions. Emmanuel Darcissac, maire d'Alençon :

L'un des six cabinets de consultation du nouveau Centre municipal de santé. - Eric Mas

Consultations à l'hôpital d'Alençon

Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. C'est aussi mardi 12 novembre l'ouverture de consultations de médecine générale au sein du centre hospitalier (CHIC) d'Alençon.

Médecins, directeur médical de l'hôpital et maire d'Alençon présentent les nouvelles consultations de médecine générale. - Eric Mas

Elles seront assurées par des médecins urgentistes, sans rendez-vous, sauf pendant la pause de midi. Outre permettre aux patients de trouver un médecin, l'espoir est aussi que ce nouveau dispositif désengorge un peu les urgences de l'hôpital. Éric Rollo, directeur des affaires médicales de l'hôpital d'Alençon :

L'espoir est de doubler dès janvier 2020 cette première unité de consultation de médecine générale à l'hôpital. Ces consultations, au CMS de Courteille ou à l'hôpital d'Alençon, sont complémentaires à d'autres initiatives, comme Startech-Médecine, au Conseil départemental de l'Orne. Et bien sûr, à l'exercice des médecins généralistes libéraux.

CMS de Courteille, 28 rue de Vicques. Accessible pour les patients actuellement sans médecin traitant. Rendez-vous au 02 33 80 32 44. Ouverture actuellement : lundi 9 h/12 h-13 h/18 h. Mardi, jeudi, vendredi 9 h/12 h-13 h/19 h. Fermé le mercredi. Ouverture progressive le samedi matin 9 h/12 h, et le mercredi, dès l'arrivée d'un troisième médecin. Attention : petit reste à charge à prévoir provisoirement pour le patient, le temps du conventionnement en cours avec les caisses d'assurance maladie complémentaires. Consultations de médecine générale au Centre Hospitalier d'Alençon (bâtiment pédiatrie, entrée ophtalmologie) : du lundi au vendredi : sans rendez-vous 9 h/12 h 30 et 14 h 15/18 h. Avec rendez-vous 02 33 32 54 82 : 13 h 15/14 h 15.

