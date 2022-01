Alençon. De mois en moins de médecins: mais qui va soigner les gens ?...

La cellule démographique du Conseil de l'Ordre des médecins de l'Orne a réuni une centaine de professionnels et d'élus, ce mercredi soir 29 novembre 2017, dans l'amphithéâtre de la Cité Administrative à Alençon. Dans l'Orne, la moyenne est de 57 médecins généralistes pour 100.000 habitants, alors que la moyenne nationale est à 107/100.000.

Désert médical

Avec 181 médecins généralistes pour près de 300.000 habitants, dont un quart est âgé de plus de 65 ans, l'Orne est l'un des six départements français les plus impactés par les déserts médicaux, malgré les efforts entrepris depuis une dizaine d'années. Il faut s'attendre à dix prochaines années difficiles, prévoit le Docteur Jean-Marc Gal, président de l'Ordre, dans l'Orne, notamment sur La Ferté-Macé/Couterne, et dès l'an prochain dans le Perche-Nord.

Quelles solutions?

La réunion a fait le point sur la démographie de médecins dans ce département, mais aussi sur les stratégies pour permettre un accès de la population aux soins, sur la politique régionale de santé, sur les constructions de pôles de santé (la charte de Normandie a été signée début novembre 2017), sur les contrats locaux de santé, ou encore sur la télémédecine?

Hélas pire dans le sud de l'Eure

Même si personne ne peut s'en réjouir, la démographie médicale n'est pas vraiment meilleure ailleurs. Le Docteur Leveneur, président régional de l'Union Régionale des Médecins Libéraux (Urml) de Normandie, explique que dans l'Eure, si la vallée de Seine est bien pourvue, ailleurs c'est un désert médical encore plus important que dans l'Orne, avec seulement 37 généralistes pour 100.000 habitants.

Pas mieux dans les villes

Si longtemps les seules campagnes ont été affectées par un manque de médecins, le phénomène atteint désormais les villes. C'est le cas à Cherbourg, au Havre, à Rouen...

Par exemple à Caen (Calvados), six généralistes installés dans l'hyper-centre vont partir en retraite et arrêter leur activité d'ici la fin 2017.

Parfois de bonnes nouvelles

Dans l'Orne, il arrive encore parfois de bonnes nouvelles, comme à Chanu, commune de 1200 habitants près de Flers, où grâce à l'aide d'un cabinet de recrutement, une jeune médecin espagnole vient remplacer le Docteur Pinguet, qui à 66 ans, prendra sa retraite fin décembre:

Davantage de spécialistes

Paradoxalement, si le nombre de médecins généralistes s'effondre inexorablement d'année en année dans l'Orne, le nombre de spécialistes y augmente un peu. Onze se sont installés en 2017, portant leur nombre à 95.