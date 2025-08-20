Polémique. 45 000 personnes sont contre le prêt de la tapisserie de Bayeux

"Pour des raisons de conservation de l'œuvre", ils sont contre le prêt de la tapisserie de Bayeux au British Museum de Londres. Le 20 août, près de 45 000 personnes avaient signé une pétition en ligne où il est demandé "solennellement au Président de renoncer à ce projet. Ce prêt serait un véritable crime patrimonial". Pour rappel, le 8 juillet dernier, Emmanuel Macron avait annoncé le prêt de l'œuvre de septembre 2026 à juin 2027, en échange de pièces médiévales issues du trésor archéologique anglais de Sutton Hoo. Selon Didier Rykner, directeur de la rédaction du site "La Tribune de l'Art" qui s'est exprimé auprès de l'Agence France Presse (AFP) : "La tapisserie est beaucoup trop fragile pour être transportée sans grand risque." Une fragilité et un risque qu'avait déjà évoqués en février Cécile Binet, conseillère musées de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Normandie. Une étude de faisabilité du transport de la tapisserie avait pourtant été réalisée par des restauratrices en mars 2022.

Avec AFP.