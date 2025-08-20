En ce moment Mélatonine HELENA
Sud-Manche. Contrôlé à 130km/h au lieu de 80, il perd son permis et son Aston Martin

Sécurité. Mardi 19 août, les gendarmes d'Avranches ont arrêté un automobiliste à Saint-Jean-de-La-Haize. Il a perdu son permis et son Aston Martin.

Publié le 20/08/2025 à 15h57, mis à jour le 20/08/2025 à 16h10 - Par Thibault Lecoq
Sud-Manche. Contrôlé à 130km/h au lieu de 80, il perd son permis et son Aston Martin
Un conducteur d'Aston Martin a été flashé à 130km/h pour 80 autorisés au nord d'Avranches, mardi 19 août. - Prefecture de la Manche

Ce conducteur d'Aston Martin est redevenu piéton. Mardi 19 août, il a été arrêté par le peloton autoroutier d'Avranches sur la départementale 7 sur la commune de Saint-Jean-de-la-Haize au nord d'Avranches.

A lire aussi. Manche. 152km/h au lieu de 90 pour un mineur et 90 excès de vitesse constatés par les gendarmes en un week-end

En grand excès de vitesse

Le conducteur de 63 ans a été flashé à 137km/h (retenu 130) au lieu des 80 autorisés sur la route. Son permis a été saisi et le cabriolet anglais a été immobilisé car l'excès de vitesse est de plus de 50km/h.

