Sud-Manche. Contrôlé à 130km/h au lieu de 80, il perd son permis et son Aston Martin

Ce conducteur d'Aston Martin est redevenu piéton. Mardi 19 août, il a été arrêté par le peloton autoroutier d'Avranches sur la départementale 7 sur la commune de Saint-Jean-de-la-Haize au nord d'Avranches.

• A lire aussi. Manche. 152km/h au lieu de 90 pour un mineur et 90 excès de vitesse constatés par les gendarmes en un week-end

En grand excès de vitesse

Le conducteur de 63 ans a été flashé à 137km/h (retenu 130) au lieu des 80 autorisés sur la route. Son permis a été saisi et le cabriolet anglais a été immobilisé car l'excès de vitesse est de plus de 50km/h.