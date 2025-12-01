Disparition de la Caennaise Magalie Méjean. "On espère qu'il parle, pour savoir ce qu'il s'est passé"

Ils ont besoin de connaître la vérité pour enfin faire leur deuil. Les proches de Magalie Méjean ont été mis au courant récemment d'un rebondissement dans l'affaire de sa disparition. En décembre 2013, la Caennaise ne donnait plus aucun signe de vie, alors en voyage en Martinique. Un mois plus tard, son corps inanimé était retrouvé. En novembre 2025, des médias martiniquais ont affirmé qu'un homme avait été interpellé dans ce cold case. "Ça nous a un peu surpris, on a poussé un coup de gueule", relate le père de la victime, Eric Méjean, déçu de ne pas avoir été contacté par le Parquet au préalable.

Eric Méjean fait le point sur l'enquête Impossible de lire le son.

L'homme déjà entendu dans l'affaire

Le nouveau procureur, arrivé en septembre, a relancé l'enquête pour éclaircir cette affaire "très complexe" qui a connu plusieurs manquements. "Il nous a appelés, pour nous dire qu'ils ont arrêté une personne déjà auditionnée il y a 12 ans", continue le père. "Il y a eu beaucoup de personnes entendues. Maintenant, est-ce qu'ils sont passés à côté ? On ne sait pas, ils vont peut-être chercher à se rattraper", s'interroge-t-il. Ce Martiniquais de 34 ans, désormais principal suspect, a été mis en examen pour viol et meurtre, et placé en détention provisoire à Ducos.

Eric Méjean espère connaître la vérité bientôt Impossible de lire le son.

"Pourquoi ?"

Depuis, l'homme reste dans un mutisme total. "On espère qu'il parle, pour savoir ce qu'il s'est passé. Où ? Quand ? Comment ? Et pourquoi ?", lâche Eric Méjean. Désormais, les proches de Magalie sont dans l'attente, celle d'une réponse, et d'un procès. "On se bat pour ça. Ça ne va pas nous ramener Magalie, mais on pourra faire une partie du deuil. On espère, on attend afin de tourner la page. Et encore, on ne va pas vraiment la tourner, même avec ça", conclut-il.