Près de Fécamp. Métaux critiques : Weeecycling, champion du recyclage de déchets électroniques, investit 85 millions d'euros

85 millions d'euros : c'est l'investissement colossal réalisé par Weeecycling sur son site de Tourville-les-Ifs, situé entre Goderville et Fécamp. Cette société, spécialisée dans la production de métaux critiques bas carbone, à partir de déchets, totalise cette année un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Un succès qu'est venu saluer Mathieu Lefèvre, ministre de la Transition écologique, vendredi 28 novembre.

Nos vieux téléphones recyclés

Cuivre, argent, or, cobalt, platine, aluminium, palladium, étain… Weeecycling extrait les métaux issus des cartes électroniques, des équipements électriques et électroniques ou encore des rebuts et sous-produits industriels. La totalité des téléphones portables usagés récupérés par l'opérateur Orange, par exemple, passe par ses ateliers. Actuellement, environ 15 000 tonnes de déchets sont recyclées chaque année. L'investissement va permettre d'atteindre les 80 000 tonnes, soit une production presque multipliée par cinq.

"La demande en amont et en aval est colossale", souligne Serge Kimbel, fondateur de Weeecycling. "D'un côté, la production de déchets électriques et électroniques augmente de 4 à 5% par an. De l'autre, les industriels qui consomment ces métaux critiques ont aussi des politiques de croissance et donc un besoin plus fort, qui s'accentue par l'accès de plus en plus difficile à la matière première, en raison des enjeux géopolitiques actuels."

L'entreprise installe notamment un nouveau four et de nouvelles lignes de production. Cette croissance s'accompagne de créations de postes, dans cette société qui emploie déjà environ 150 personnes. "Les deux dernières années, nous avons recruté environ 80 personnes, sur tous les postes : des chefs de quart, des opérateurs, des conducteurs de ligne, des chimistes, des électromécaniciens, des postes dans la sécurité, la qualité, la finance… Une cinquantaine est encore attendue en 2026", indique Serge Kimbel. Les prochains postes seront notamment liés à la production. A terme, en 2030, Weeecycling devrait employer 250 personnes.