Formule 1. Cap sur Abu Dhabi, fin d'une saison à oublier pour le Rouennais Pierre Gasly

Sa monoplace manque décidément de performance. Mais Pierre Gasly, le pilote rouennais Alpine, avait réussi à atteindre une nouvelle fois la Q3 et à placer sa Formule 1 au neuvième rang sur la grille de départ du Grand Prix du Qatar, dimanche 30 novembre. A la suite d'un accrochage avec Nico Hulkenberg, Pierre Gasly crève et termine finalement 16e. "Le résultat d'aujourd'hui est vraiment dommage car nous aurions été clairement dans le match pour les points", a-t-il réagi. Cap désormais sur Abu Dhabi, dimanche 7 décembre, pour conclure une saison compliquée pour Alpine. Sans doute le Normand pense-t-il déjà à 2026, quand les cartes seront complètement rebattues avec le changement de réglementation.

Trois pilotes pour un seul titre

Au championnat du monde, le suspense reste entier. Après une terrible erreur de stratégie chez McLaren, Max Verstappen (Red Bull) décroche la victoire au Qatar et n'est plus qu'à 12 points du leader Lando Norris (McLaren). A 16 points de plus haute marche, Oscar Piastri, l'autre pilote McLaren, est aussi toujours mathématiquement dans la course au titre.