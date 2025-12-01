En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Formule 1. Cap sur Abu Dhabi, fin d'une saison à oublier pour le Rouennais Pierre Gasly

Sport. Pierre Gasly, le pilote rouennais de Formule 1 Alpine, s'est classé 16e du dernier Grand Prix du Qatar, dimanche 30 novembre 2025. Abu Dhabi, dimanche 7 décembre, signera la fin d'une saison compliquée pour le Normand.

Publié le 01/12/2025 à 12h20 - Par Pierre Durand-Gratian
Formule 1. Cap sur Abu Dhabi, fin d'une saison à oublier pour le Rouennais Pierre Gasly
Victime d'une crevaison, Pierre Gasly termine 16e au Qatar. - Alpine F1 team

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Sa monoplace manque décidément de performance. Mais Pierre Gasly, le pilote rouennais Alpine, avait réussi à atteindre une nouvelle fois la Q3 et à placer sa Formule 1 au neuvième rang sur la grille de départ du Grand Prix du Qatar, dimanche 30 novembre. A la suite d'un accrochage avec Nico Hulkenberg, Pierre Gasly crève et termine finalement 16e. "Le résultat d'aujourd'hui est vraiment dommage car nous aurions été clairement dans le match pour les points", a-t-il réagi. Cap désormais sur Abu Dhabi, dimanche 7 décembre, pour conclure une saison compliquée pour Alpine. Sans doute le Normand pense-t-il déjà à 2026, quand les cartes seront complètement rebattues avec le changement de réglementation.

Trois pilotes pour un seul titre

Au championnat du monde, le suspense reste entier. Après une terrible erreur de stratégie chez McLaren, Max Verstappen (Red Bull) décroche la victoire au Qatar et n'est plus qu'à 12 points du leader Lando Norris (McLaren). A 16 points de plus haute marche, Oscar Piastri, l'autre pilote McLaren, est aussi toujours mathématiquement dans la course au titre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Garage / Garde meubles
Garage / Garde meubles Miramont-de-Guyenne (47800) 1€ Découvrir
Automobile
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
A VENDRE MERCEDES CLASS V
A VENDRE MERCEDES CLASS V Fontenay-sous-Bois (94120) 50 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
Veste longue imperméable C & A
Veste longue imperméable C & A Talence (33400) 52€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Formule 1. Cap sur Abu Dhabi, fin d'une saison à oublier pour le Rouennais Pierre Gasly
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple