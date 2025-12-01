En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Laval. Le complexe Espace Games ferme au 31 décembre après 20 ans d'activité

Loisir. Après 20 ans d'activité à Laval, le complexe de loisirs Espace Games fermera définitivement le 31 décembre. Le nouveau site de Château-Gontier, lui, restera ouvert.

Publié le 01/12/2025 à 11h29 - Par Simon Lebaron
Laval. Le complexe Espace Games ferme au 31 décembre après 20 ans d'activité
Le complexe de loisirs Espace Games Laval fermera définitivement ses portes le 31 décembre. - Simon Lebaron

Une page se tourne dans le secteur du loisir à Laval. Installé depuis 20 ans boulevard de l'Industrie, Espace Games Laval fermera définitivement ses portes le 31 décembre. Une fermeture inéluctable après l'installation "d'un très gros concurrent qui impacte notre secteur d'activité", précise Clément Galon, qui gère le complexe avec son frère Guillaume. Aucun salarié n'y était employé.

L'aventure se poursuit à Château-Gontier

"Depuis deux décennies, vous avez été nombreux à franchir notre porte, à participer à nos activités, à partager votre passion du jeu et à faire d'Espace Games un lieu unique de convivialité et d'échange", remercie l'équipe sur son site. L'histoire d'Espace Games s'arrête à Laval, mais continue à Château-Gontier. Le complexe, ouvert il y a un an, héberge les mêmes activités : salles de karaoké, de quiz, de laser game et de blind-test.

"Nous poursuivrons avec la même passion notre mission : rassembler les amateurs de jeux, de culture geek et de bonne humeur", conclut l'équipe d'Espace Games.

