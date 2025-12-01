En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Mouvement social. Grève du 2 décembre : voici les services perturbés dans la Manche

Politique. Plusieurs organisations syndicales ont appelé à faire grève à l'échelle nationale, mardi 2 décembre. Dans le nord de la Manche, le mouvement va perturber les transports en commun et les garderies et cantines de plusieurs écoles.

Publié le 01/12/2025 à 11h52 - Par Julien Rojo
Une partie des bus du réseau Cap Cotentin seront touchés par les grèves, mardi 2 décembre. - Thibault Lecoq

A la suite d'un appel national des syndicats, un nouveau mouvement social est prévu mardi 2 décembre dans quatre villes de la Manche. Les organisations syndicales souhaitent protester contre le projet de budget débattu au parlement à 10h30 devant les mairies de Saint-Lô, d'Avranches, de Cherbourg et sur la place Saint-Nicolas de Coutances.

Des perturbations sur le Cotentin

A Cherbourg-en-Cotentin, plusieurs services municipaux seront perturbés. Les lignes de bus 1 à 8 de Cap Cotentin et le service de transport à la demande "Service Cap Access" devrait connaître des perturbations. Des retards sont possibles sur le reste des lignes. Les transports scolaires en dehors de l'agglomération du Cotentin sont maintenus.

Il n'y aura pas d'accueil le matin et le soir d'enfants, ni de cantines, dans plusieurs écoles maternelles et élémentaires d'Equeurdreville-Hainneville, Tourlaville, Cherbourg et La Glacerie. La liste des établissements impactés est disponible en ligne sur le site de Cap Cotentin.

Contactées, la maire d'Avranches et l'agence des transports saint-lois Slam indiquent ne pas avoir connaissance de préavis de grève sur leur territoire. Sur le Coutançais, les cantines et les garderies sont maintenues. Selon un bilan provisoire, un service d'accueil minimum est prévu dans l'école de Muneville-le-Bingard.

A quelle heure le bilan définitif sera-t-il connu ?

L'Education nationale devrait dévoiler l'ampleur de la mobilisation en début d'après-midi. La circulation des trains pourrait elle être aussi perturbée. Un des syndicats de cheminots a appelé à faire grève. La SNCF dévoilera un bilan de la circulation lundi en fin d'après-midi, vers 17h.

Mouvement social. Grève du 2 décembre : voici les services perturbés dans la Manche
