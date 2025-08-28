Transports en commun. Bus plus fréquents, horaires élargis : pourquoi le réseau Cap Cotentin cartonne depuis un an

La nouvelle offre du réseau de transports en commun Cap Cotentin dans l'agglomération du même nom célèbre son premier anniversaire, et un beau succès. Du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025, le réseau a enregistré 4,6 millions de validations de trajet. La fréquentation est donc en hausse de 22,5% sur un an.

Les lignes urbaines tirent la croissance

Ce sont les lignes urbaines, dans Cherbourg, qui tirent le plus la croissance, avec 3,7 millions de validations, donc une hausse de 22,4%. Les lignes intercommunales sont plus prises aussi (+15,4% de fréquentation). Le service de transport à la demande est aussi hausse, de 28,8%. La ligne de bus entre Cherbourg et Rennes en fin de semaine continue de fonctionner, tout comme la ligne de train Cherbourg-Valognes. Celle-ci va même voir le nombre de trajets augmenté avec cinq départs en plus de Cherbourg vers Valognes et deux de plus dans l'autre sens.

Ce qui a changé

La nouvelle offre de Cap Cotentin propose une cadence des bus plus importante : toutes les dix minutes dans Cherbourg. Les horaires ont été élargis : jusqu'à 22h en semaine, et jusqu'à minuit le week-end. Les lignes des communes de l'agglo vers Cherbourg arrivent sur une ligne circulaire, la 1, qui fait le tour du centre-ville de Cherbourg. Cela permet d'avoir une correspondance vers un autre point de la ville, sans passer par le centre.

Continuer d'améliorer

"Au fil des jours, au fil des mois on grignote un peu plus d'usagers", se réjouit Christèle Castelein, la présidente de l'agglomération du Cotentin. Elle ajoute : "le but c'est quand même d'adapter notre service aux demandes des usagers et ça ne se fait pas en un jour. On n'est pas parfait, il y a encore beaucoup de choses à faire." Elle estime notamment qu'il faut continuer le travail sur les lignes intercommunales. "On sait qu'au niveau intercommunal, il faut qu'on retravaille les connexions, la fréquence. La mobilité, c'est comme son nom, on doit être mobile et on doit s'adapter aux évolutions", affirme-t-elle.

Cap Cotentin va proposer un mois d'essai gratuit, sans engagement, pour découvrir les lignes. Cela sera pour des nouveaux clients qui n'ont pas eu d'abonnement mensuel ou annuel depuis septembre 2022. Les prix ne changent pas.