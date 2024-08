Transport en commun. Le réseau Cap Cotentin nouvelle version entre en action

Après près de deux ans de travaux, voici que la nouvelle offre de transport en commun Cap Cotentin entre en vigueur, dans l'agglomération du nord-Manche. Lundi 26 juin, les 15 lignes de bus, entre celles urbaines de Cherbourg et celles interurbaines de l'agglo auront leurs nouveaux horaires et leur nouveau fonctionnement.

Bus, vélo, voiture

Les nouveaux bus sont spacieux, avec la WiFi et des prises USB. Il est possible de prendre un bus, puis un vélo, puis le train vers Valognes avec un seul billet, grâce à l'interconnexion des moyens de transport. Les voies, et l'espace public en général, sont plus partagés avec les automobilistes. "C'est un projet d'apaisement et de partage de l'espace public", assure Benoît Arrivé, le maire de Cherbourg. Il ajoute : "On dit aux habitants : vous pouvez vous déplacer comme vous voulez, à pied, en bus, à vélo ou en voiture. Il y a de place pour tout le monde."

Un bus toutes les dix minutes

La cadence des bus est plus élevée : toutes les dix minutes dans Cherbourg. Les horaires sont élargis : jusqu'à 22h en semaine, et jusqu'à minuit le week-end. Les lignes des communes de l'agglo vers Cherbourg ont été repensées aussi. Elles arrivent toutes sur une ligne circulaire, la 1, qui permet d'avoir une correspondance vers un autre point de la ville, sans être obligé de passer par le centre, si cela n'est pas nécessaire. "Si vous habitez Querqueville et que vous voulez vous rendre à Octeville, avant vous aviez un très long trajet", illustre Mathieu Philippot, le directeur des transports à l'agglo du Cotentin.

Ecoutez un exemple concret de l'intérêt d'une ligne circulaire Impossible de lire le son.

Maintenant, la ligne 1 permet de faire le tour de Cherbourg en 30 minutes environ. "Cap Cotentin est aujourd'hui un des réseaux les plus innovants, les plus exemplaires de notre pays", se réjouit David Margueritte, le président de l'agglo, qui pilote la politique de transport en commun. Le plan détaillé du réseau est disponible ici. Les tarifs restent inchangés. Ce nouveau service est attendu par les habitants : entre avril 2023 et avril 2024, le nombre d'usagers a grimpé de 21% sur les lignes Cap Cotentin.

Dans les bus, la signalétique a été repensée.