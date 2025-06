Cherbourg. Des congés pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses ?

Mercredi 25 juin, lors du conseil municipal de la ville de Cherbourg-en-Cotentin, les élus ont présenté une délibération pour autoriser l'absence des salariées de la municipalité lorsqu'elles souffrent de douleurs menstruelles. Cette mesure fera l'objet d'une expérimentation d'un an sauf avis contraire de la préfecture. La délibération a été adoptée à l'unanimité et entrera en vigueur dès le mois de septembre pour les agents de la mairie.

53% des salariées menstruées souffrent de douleurs pendant leurs règles

La municipalité a mentionné l'aspect prioritaire de cette mesure. Selon une étude de l'IFOP publiée en 2022, 53% des salariées menstruées souffrent de douleurs pendant leurs règles, et 35% estiment que celles-ci ont un effet négatif sur leur travail. A Cherbourg, un groupe d'agents s'est attardé sur la question et a proposé des solutions concrètes comme l'aménagement du poste de travail, faciliter l'accès aux toilettes, l'incitation des agents à la mise en place de serviettes hygiéniques ou encore l'assouplissement des modalités de télétravail. Pour les femmes à qui ces mesures ne suffiraient pas, quelques jours de congé devraient être proposés chaque mois pendant l'année d'essai, une demande qui devra être appuyée par un justificatif médical. Cela est limité à deux jours par mois dans la limite de 15 jours par an.

Pour Benoît Arrivé, le maire de la ville, cette mesure entre dans le "plan d'actions pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2024-2025". Il ajoute : "Cet engagement dépasse les clivages politiques : il témoigne de notre volonté ferme de défendre la santé des femmes et de promouvoir l'égalité professionnelle entre les sexes."

Selon Agnès Tavard, maire adjointe en charge des ressources humaines, de la modernisation de l'administration, "à six mois, un bilan sera dressé afin d'analyser les conséquences de ces autorisations d'absence : la satisfaction des agents, le niveau de sollicitation de celles-ci, ainsi que les potentielles difficultés rencontrées dans le service d'un point de vue organisationnel".