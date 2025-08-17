En ce moment These Walls (feat. Pierre de Maere) DUA LIPA
Bayeux. La Ville recherche des graffeurs pour une compétition au skatepark

Culture. A l'occasion d'un "Contest" qui aura lieu le 6 septembre prochain au skatepark du boulevard Eindhoven, la Ville de Bayeux recherche des graffeurs.

Publié le 17/08/2025 à 10h01 - Par Jimmy Joubert
Bayeux. La Ville recherche des graffeurs pour une compétition au skatepark
Des graffeurs sont recherchés pour une compétition au skatepark à Bayeux. - Illustration

Alors que samedi 6 septembre prochain, la ville de Bayeux va accueillir un "Contest" sur le skatepark du boulevard Eindhoven, des graffeurs sont recherchés. Pendant cette compétition de BMX, skateboard et trottinette, les graffeurs auront l'opportunité de faire place à leur créativité sur le mur situé à l'arrière du skatepark. Ce mur qui est "dédié à l'expression artistique", selon la Ville.

Ceux qui souhaitent y participer, sont invités à se manifester auprès de Yoann Beaudoux, responsable du pôle jeunesse de la Ville de Bayeux (02 31 51 60 65). La demande doit être envoyée, au plus tard, le 4 septembre. A noter que la compétition débute à partir de 12h et se termine aux alentours de 19h.

