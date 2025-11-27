En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Solidarité. "On pense que ça va continuer d'augmenter" : dans l'Orne, de plus en plus de jeunes accompagnés par la Banque alimentaire

Solidarité. Dans l'Orne, le nombre de jeunes accompagnés par la Banque alimentaire augmente depuis plus d'un an. Pour aider les personnes dans le besoin, une grande collecte nationale est organisée du 28 au 30 novembre, partout en France.

Publié le 27/11/2025 à 11h50 - Par Martin Patry
Solidarité. "On pense que ça va continuer d'augmenter" : dans l'Orne, de plus en plus de jeunes accompagnés par la Banque alimentaire
Les bénévoles de la Banque alimentaire se préparent à mener une grande collecte nationale, du 28 au 30 novembre. - Simon Lebaron

La Banque alimentaire s'apprête à mener sa grande collecte nationale, du 28 au 30 novembre. L'objectif est de récolter des produits à destination des personnes dans le besoin, qui sont de plus en plus nombreuses dans l'Orne. "En 2024, on a aidé environ 10 000 personnes dans le département, témoigne Angelica Mézière, directrice opérationnelle de la Banque alimentaire du département. On a constaté que les jeunes de 18 à 25 ans sont de plus en plus dans le besoin", poursuit-elle.

"Ça va continuer d'augmenter"

Les profils des personnes accompagnées par la Banque alimentaire sont également plus variés qu'il y a deux ans. "Des personnes en activité, en contrat précaire ou à la retraite font désormais partie des bénéficiaires. Malheureusement, on a l'impression que ça va continuer d'augmenter à cause de la hausse des prix", confie Angelica Mézière.

Si la Banque alimentaire œuvre tout au long de l'année pour accompagner les personnes dans le besoin, la collecte nationale devrait permettre de diversifier l'offre des produits habituellement distribués. "Généralement, notre réseau d'approvisionnement permet d'avoir des boîtes de conserve, des pâtes, des produits dits essentiels. Cette collecte permet d'accompagner ces produits essentiels par des produits exceptionnels et des produits d'hygiène, qui sont de plus en plus manquants au moment des distributions auprès des bénéficiaires", explique Angelica Mézière.

La jeunesse se mobilise !

Dans l'Orne, de nombreux bénévoles sont attendus du 28 au 30 novembre. "La jeunesse s'implique de plus en plus, assure la directrice opérationnelle de la Banque alimentaire du département. Depuis plusieurs années, on a des partenariats avec des lycées et cette année, nous avons aussi l'appui de plusieurs instituts médico-éducatifs (IME), qui accompagnent des enfants en situation de handicap", explique-t-elle avant d'ajouter que des collégiens et des lycéens seront également mobilisés.

Lors de la collecte, les bénévoles seront positionnés dans de nombreuses enseignes partout sur le territoire ornais, notamment à Alençon, Flers, la Ferté-Macé ou encore Mortagne-au-Perche.

Solidarité. "On pense que ça va continuer d'augmenter" : dans l'Orne, de plus en plus de jeunes accompagnés par la Banque alimentaire
