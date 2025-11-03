En ce moment Bad Dreams Teddy SWIMS
Orne. "La situation s'aggrave" : les Restos du Cœur dressent le bilan de leur campagne départementale

Solidarité. Après avoir mené sa campagne départementale au mois d'octobre, l'antenne ornaise des Restos du Cœur dresse le bilan. Pour faire face à l'augmentation du nombre de personnes accueillies, les bénévoles ont récolté 23 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. Un bilan positif par rapport à celui de 2024.

Publié le 03/11/2025 à 17h25 - Par Martin Patry
Peter Bosznay, responsable départemental des Restos du Coeur, dresse le bilan de la dernière campagne ornaise. - Martin Patry

Dans l'Orne, "la situation s'aggrave depuis plusieurs années, prévient Peter Bosznay, responsable départemental des Restos du Cœur. On accueille de plus en plus de personnes. On est environ à 5 000 familles aidées sur l'ensemble des deux campagnes, été et hiver, ce qui représente plus de 10 000 personnes sur le département. On s'attend à ce que cela continue", déplore-t-il.

Une collecte de dons réussie

Comme chaque année, l'antenne départementale des Restos du Cœur a organisé sa propre collecte de dons, à l'approche de l'hiver. Cette fois-ci, l'association a pu compter sur le soutien de 35 magasins et enseignes partenaires de l'événement, contre une trentaine habituellement. "Nous avons positionné des stands devant les enseignes et nos bénévoles ont sollicité les clients, raconte Peter Bosznay. Au total, nous avons récolté 23 tonnes de marchandise, ce qui représente cinq à six semaines de repas", poursuit-il.

• A lire aussi. Calvados. Les Restos du Cœur cherchent 200 bénévoles pour la collecte de mars

"Nous avons eu plus de magasins partenaires"

Le tonnage collecté est légèrement en hausse par rapport à celui de 2024. "Nous avons eu plus de magasins partenaires mais nos bénévoles ont dû être plus persuasifs", sourit Peter Bosznay avant de remercier l'ensemble des donateurs. Au total, 300 bénévoles ont donné de leur temps pour la bonne cause, début octobre.

