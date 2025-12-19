En ce moment Melodrama (feat Theodora) DISIZ
Caen, l'épopée millénaire. Le Mémorial : l'histoire derrière le symbole

Culture. Dernier épisode du podcast Caen, l'épopée millénaire. Celui-ci est consacré à un emblème de l'histoire moderne de Caen : son Mémorial. Construit en 1988, il accueille chaque année des milliers de personnes, qui souhaitent mieux comprendre le monde dans lequel elles vivent.

Publié le 19/12/2025 à 17h31 - Par Lilian Fermin
Caen, l'épopée millénaire. Le Mémorial : l'histoire derrière le symbole
Le Mémorial de Caen a été inauguré en 1988. - Lilian Fermin

En quelques années, le Mémorial de Caen est devenu une référence mondiale. Le musée consacré à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale a vu le jour en 1988, sous l'impulsion d'un homme, qui a connu la Bataille de Normandie : Jean-Marie Girault, maire de Caen entre 1970 et 2001. A travers ce dernier épisode du podcast Caen, l'épopée millénaire, nous retraçons l'histoire de ce symbole de la mémoire en Normandie, et même à travers l'Europe. Pour tout savoir des prémices de la construction du Mémorial aux anecdotes de son ancien directeur Stéphane Grimaldi, c'est ici.

Un projet consensuel presque dès le départ

Si le projet de construire un nouveau musée autour de la guerre, qui aurait pu se trouver en centre-ville, a suscité quelques oppositions au début, tous se sont ralliés au projet assez vite. "C'est ensemble, Jean-Marie Girault et Louis Mexandeau, son principal opposant de l'époque, qui iront demander à Jack Lang, le ministre de la Culture, les fonds dont ils auront besoin", rapporte Marc Girault, le fils de l'ancien édile.

Des présidents, et Mick Jagger !

Construit en pierre de Caen, le musée est inauguré en 1988 par François Mitterrand. De nombreux chefs d'État et personnalités s'y succéderont. Stéphane Grimaldi, à la tête du Mémorial entre 2005 et 2023, garde en tête de très nombreuses anecdotes… Dont celle de la visite privée effectuée pour Mick Jagger, le membre des Rolling Stones, dont il est fan.

Notre podcast Caen, l'épopée millénaire est à retrouver sur Podcasts by Tendance Ouest, et sur toutes les plateformes de streaming.

Caen, l'épopée millénaire. Le Mémorial : l'histoire derrière le symbole
