Caen. Le directeur du musée d'Auschwitz-Birkenau attendu au Mémorial

Piotr Cywiński, directeur du musée d'Etat d'Auschwitz-Birkenau depuis 2006, sera présent au Mémorial de Caen jeudi 25 septembre. Il y tiendra une conférence, à partir de 19h, dont l'entrée est gratuite et libre, dans la mesure des places disponibles. Elle est intitulée "Auschwitz : la mémoire de la déshumanisation".

Le directeur met les voix des survivants du tristement célèbre camp au premier plan afin de nous donner un aperçu de leur vécu. Il explore les thèmes de la faim, de la solitude et de la peur, mais aussi la résistance, l'amour et l'espoir. Il s'appuie sur une centaine d'archives, en plusieurs langues. Pour rappel, un nouvel espace Shoah au Mémorial de Caen a été conçu et présenté au printemps dernier.