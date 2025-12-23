Calvados. A 24 heures du réveillon, voici quelques conseils pour réussir votre table

Vous avez l'honneur d'accueillir toute votre famille pour les fêtes de fin d'année, mais vous ne savez pas comment dresser votre table pour réunir tout le monde ? Entre tradition et tendances actuelles, voici quelques conseils pour la réussir, à moins de 24 heures du réveillon de Noël.

Testé et approuvé

Sandrine Travers est responsable du magasin "Fête Sensation" à Louvigny, près de Caen. Chaque année, elle voit des clients débouler pour chercher l'idée parfaite pour décorer sa table de Noël : "Evidemment, on a le classique rouge et vert qui marche très bien", explique-t-elle, attachée aux traditions. Mais cette année, le beige semble se détacher, accompagnées de petits rondins de bois sur la table. "Le vert olive fait aussi sensation, c'est un peu un retour à la nature", ajoute-t-elle, pour décrire les tendances du moment.

Ces conseils sont d'ailleurs testés et approuvés par la responsable : "Il est vrai que quand on a une idée en tête, il faut tester, il faut faire, et donc nos tables de fête à la maison ressemblent effectivement à celles exposées en magasin", dit-elle, en rigolant. Mais il faut déjà, pour l'enseigne de décorations et de déguisements, se tourner vers l'avenir : "On est vraiment en phase de transition, car tout doit être prêt vendredi [26 décembre] pour le jour de l'An."