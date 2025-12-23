Manche. Violent accident : un homme grièvement blessé évacué par hélicoptère

Un grave accident s'est produit lundi 22 décembre au soir sur la route du bois de Belle-vue, à Mortain-Bocage, dans le sud de la Manche. Deux véhicules se sont percutés. Treize sapeurs-pompiers de Juvigny, Mortain, Saint-Hilaire et une équipe du Samu ont été déployés sur place à 21h21.

Incarcéré dans son véhicule

Ils ont découvert un homme de 33 ans incarcéré dans son véhicule. Grièvement blessé, il a été transporté par l'hélicoptère Dragon 50 vers l'hôpital d'Avranches. Une femme de 45 ans a été laissée sur place après avoir été examinée par les secours.