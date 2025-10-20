Baie du Mont Saint-Michel. 4 promeneurs secourus par hélicoptère après avoir été isolés par la marée

Samedi 18 octobre, en début d'après-midi, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a reçu un appel de détresse : 4 personnes se sont retrouvées isolées par la marée, près du Mont Saint-Michel.

Des sapeurs-pompiers et l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile sont engagés sur place pour une mission de recherche et de sauvetage.

Deux groupes repérés et mis en sécurité

Le Dragon 50 a d'abord récupéré un premier groupe avant de le déposer en sécurité sur la pointe du Grouin du Sud, puis a secouru le second groupe, acheminé vers la caserne du Mont Saint-Michel. Une dernière personne, isolée plus loin, a pu regagner la terre ferme grâce à l'intervention d'un guide de la baie, qui l'a escorté en sécurité jusqu'au Mont.

Ces opérations rappellent combien la baie du Mont Saint-Michel peut être dangereuse : les marées montent à grandes vitesses.

407 personnes isolées par la marée en 2024

En 2024, 407 personnes se sont retrouvées isolées par la marée sur la façade maritime Manche - mer du Nord. Trois décès avaient malheureusement été recensés durant la saison estivale : un plaisancier, un baigneur et un pêcheur à pied.

Pour alerter les secours en mer, il faut composer le 196 ou sur le canal 16 des VHF.

