Le Mont-Saint-Michel. Quatre phoques veaux-marins retrouvent la liberté dans la baie

Environnement. Quatre jeunes phoques veaux-marins ont été relâchés dans la baie du Mont Saint-Michel, le 7 novembre. Ils retrouvent leur habitat naturel.

Publié le 12/11/2025 à 14h04 - Par Thierry Valoi
Le Mont-Saint-Michel. Quatre phoques veaux-marins retrouvent la liberté dans la baie
Quatre phoques veaux-marins ont été relâchés. - ©EPMSM

Quatre jeunes phoques veaux-marins ont été relâchés dans la baie du Mont Saint-Michel vendredi 7 novembre, retrouvant leur habitat naturel après plusieurs mois de soins. Recueillis cet été alors qu'ils avaient été séparés de leur mère avant le sevrage, ils avaient été pris en charge par le Réseau national échouages puis soignés par l'Association pour la conservation des mammifères et oiseaux marins de Bretagne à Océanopolis Brest.

Ils ont rejoint la colonie locale

Après près de quatre mois de suivi et de réhabilitation, ces jeunes phoques rejoignent la colonie locale, estimée à plus de 130 individus. Chacun est désormais équipé d'une bague, d'une marque temporaire et d'une balise GPS pour assurer leur suivi scientifique.

L'Etablissement public du Mont Saint-Michel, partenaire de l'opération avec l'Office français de la biodiversité, rappelle l'importance de préserver la tranquillité de cette espèce protégée. Les promeneurs et usagers de la baie sont invités à maintenir une distance d'au moins 300 mètres afin d'éviter tout dérangement, notamment durant la période des naissances.

Depuis 13 ans, l'établissement suit de près cette colonie unique, l'une des trois recensées en France.

Les animaux retrouvent leur milieu naturel.Les animaux retrouvent leur milieu naturel. - ©EPMSM

Galerie photos
Les animaux retrouvent leur milieu naturel. - ©EPMSM

Le Mont-Saint-Michel. Quatre phoques veaux-marins retrouvent la liberté dans la baie
