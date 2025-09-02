Tourisme. 900 000 visiteurs au Mont-Saint-Michel cet été

Le Mont-Saint-Michel a confirmé son pouvoir d'attraction cet été. Avec près de 900 000 visiteurs accueillis, la fréquentation progresse de + 1,5% par rapport à l'été 2024. Près de 65% des visiteurs sont étrangers, confirmant l'aura internationale du site.

Une abbaye toujours plus fréquentée

L'abbaye du Mont-Saint-Michel connaît elle aussi une hausse remarquable : + 13,5% de fréquentation par rapport à l'an dernier. Ce succès s'explique notamment par le partenariat entre l'Etablissement public national du Mont-Saint-Michel et le Centre des monuments nationaux, par la visibilité générée autour du cheval Zeus remarqué lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024, ainsi que par le nouveau spectacle son et lumière des Nocturnes.

Zeus, le cheval métallique de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, a été plébiscité par les touristes. - Thierry Valoi

Nouveautés plébiscitées

Le spectacle nocturne Rêve de Lune, a attiré 60 000 spectateurs, un record. La nouvelle guinguette installée près du barrage a accueilli près de 20 000 clients. Le Logis Sainte-Catherine, restaurant signé Mauviel1830, a séduit les visiteurs dès son premier été, grâce à son offre culinaire et sa vue imprenable sur la baie, indique aussi Thomas Velter, le directeur de l'Etablissement public du Mont-Saint-Michel.

Un tourisme mieux réparti dans le temps

L'Etablissement public national du Mont-Saint-Michel œuvre pour un tourisme plus durable, en améliorant l'expérience de visite et en communiquant ouvertement sur les pics de fréquentation. Les efforts commencent à porter leurs fruits : + 14% de visiteurs sont venus tôt le matin entre 7h et 9h, + 26% de visiteurs ont choisi la soirée entre 20h et 23h.

Enfin, la pratique des mobilités durables connaît un essor notable : + 14% de cyclotouristes par rapport à l'été 2024 et + 24% d'usagers sur la ligne SNCF Paris – Le Mont-Saint-Michel.