Près du Havre. Deux adolescents au volant d'une voiture volée, l'un avait de la drogue, l'autre une interdiction de sortir

On peut dire que ces deux adolescents ont cumulé les infractions. Mercredi 3 décembre vers 3h30, un équipage de la BAC est en patrouille à Harfleur. Rue Lucie Aubrac, il repère un véhicule roulant à vive allure. La voiture finit par tourner, sans clignotant, et se stationner.

Les forces de l'ordre procèdent alors à son contrôle. A l'intérieur se trouvent deux adolescents. Le conducteur porte des gants, les ceintures sont bouclées mais placées derrière le dos et il n'y a pas de clé dans le Neiman.

Drogue pour le conducteur, interdiction de sortie pour le passager

Le conducteur de 17 ans n'a pas de permis de conduire et il transportait de la résine de cannabis. Son passager de 16 ans est retrouvé avec une cagoule dans l'une de ses poches. Quand il est passé au fichier, les polices s'aperçoivent qu'il fait l'objet d'une interdiction de sortie entre 21h et 7h.

Sur l'origine de la voiture, le passager explique aux forces de l'ordre qu'elle appartient à une connaissance. En fait, le véhicule avait été volé la veille (mardi soir). Les deux garçons ont été placés en garde à vue.