En ce moment Chiens LOUANE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près du Havre. Deux adolescents au volant d'une voiture volée, l'un avait de la drogue, l'autre une interdiction de sortir

Sécurité. Deux adolescents de 16 et 17 ans se sont fait contrôler à bord d'une voiture, dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 décembre à Harfleur. La voiture était volée. Le conducteur avait sur lui de la résine de cannabis. Son passager faisait l'objet d'une interdiction de quitter son domicile la nuit.

Publié le 03/12/2025 à 14h02 - Par Gilles Anthoine
Près du Havre. Deux adolescents au volant d'une voiture volée, l'un avait de la drogue, l'autre une interdiction de sortir
Deux adolescents retrouvés à bord d'une voiture volée : l'un possédait de la drogue, le deuxième faisait l'objet d'une interdiction de sortie. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

On peut dire que ces deux adolescents ont cumulé les infractions. Mercredi 3 décembre vers 3h30, un équipage de la BAC est en patrouille à Harfleur. Rue Lucie Aubrac, il repère un véhicule roulant à vive allure. La voiture finit par tourner, sans clignotant, et se stationner.

Les forces de l'ordre procèdent alors à son contrôle. A l'intérieur se trouvent deux adolescents. Le conducteur porte des gants, les ceintures sont bouclées mais placées derrière le dos et il n'y a pas de clé dans le Neiman.

Drogue pour le conducteur, interdiction de sortie pour le passager

Le conducteur de 17 ans n'a pas de permis de conduire et il transportait de la résine de cannabis. Son passager de 16 ans est retrouvé avec une cagoule dans l'une de ses poches. Quand il est passé au fichier, les polices s'aperçoivent qu'il fait l'objet d'une interdiction de sortie entre 21h et 7h.

Sur l'origine de la voiture, le passager explique aux forces de l'ordre qu'elle appartient à une connaissance. En fait, le véhicule avait été volé la veille (mardi soir). Les deux garçons ont été placés en garde à vue.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près du Havre. Deux adolescents au volant d'une voiture volée, l'un avait de la drogue, l'autre une interdiction de sortir
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple