Caen. La Quinzaine des Droits de l'Enfant a mis le harcèlement scolaire en joue

Education. Achevée le 26 novembre dernier, la Quinzaine des Droits de l'Enfant a été l'occasion de parler sans tabou d'un sujet aussi sensible que le harcèlement scolaire, à Caen et ses alentours.

Publié le 03/12/2025 à 11h17 - Par Léo Besselievre
Achevée le 26 novembre dernier, la Quinzaine des Droits de l'Enfant a été l'occasion de parler sans tabou d'un sujet aussi sensible que le harcèlement scolaire, à Caen et ses alentours. - Illustration

Durant 15 jours, les cinémas de Caen et de son agglomération se sont mobilisés contre le sujet sensible du harcèlement scolaire. La 2e édition de la Quinzaine des Droits de l'Enfant s'est achevée, le 26 novembre dernier, par une ultime soirée au Cinéma Lux, avec la projection du film Un Monde de Laura Wandel. Chaque soirée était ensuite suivie d'un moment d'échanges et de dialogues, autour du film ou d'un sujet plus général.

"Des enfants de 8 ans jusqu'aux retraités curieux"

Parmi les divers intervenants et professionnels qui ont apporté leur pierre à l'édifice lors de ces deux semaines d'action, Perrine Bigot, orthopédagogue, était présente lors de cette dernière soirée. Elle qualifie le moment de "plaisant", elle qui a participé aux discussions après la projection du film. "C'était vraiment un moment interactif où tout le monde pouvait raconter ses expériences, poser ses questions", dit celle qui a l'habitude de prendre en charge des enfants harcelés, mais aussi des enfants exerçant dans le cinéma. Les questions étaient "pertinentes et instructives", selon Perrine Bigot, et une d'entre elles a retenu son attention : "Si vous aviez un message à faire passer à un personnage du film, à qui vous adresseriez-vous et quel serait le message ?"

Une soirée qui "semble avoir plus à tous" selon l'orthopédagogue, qui remarque qu'elle a fait venir toutes les tranches d'âge : "On a eu des enfants de huit ou neuf ans qui étaient là, avec des adolescents et des jeunes adultes. On avait aussi quelques personnes à la retraite, qui voulaient en apprendre plus sur le sujet. Cette soirée ne s'est pas adressée qu'aux personnes pouvant directement être touchées par le harcèlement scolaire."

