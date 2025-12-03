En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Loisirs. Carpiquet fête Noël dimanche : marché, jouets et animations pour toute la famille

Loisir. Ce dimanche 7 décembre, rendez-vous devant la salle de spectacles de Carpiquet pour une journée festive et gratuite, entre marché de Noël, bourse aux jouets et animations variées.

Publié le 03/12/2025 à 11h15 - Par Kevin
Carpiquet accueille son marché de Noël et bourse aux jouets ce dimanche 7 décembre avec plusieurs animations attendues. - Illustration

Dimanche 7 décembre, Carpiquet s'anime pour son traditionnel marché de Noël et sa bourse aux jouets. Rendez-vous devant la salle de spectacles, avenue Charles de Gaulle, de 10h à 18h pour une journée festive et gratuite, sans réservation.

Au programme : des exposants locaux pour vos cadeaux de Noël, une bourse aux jouets pour petits et grands, et de nombreuses animations tout au long de la journée. Les enfants pourront profiter d'une promenade en calèche de 11h à 17h, et poser pour une photo avec le père Noël de 15h à 16h.

Une animation musicale accompagnera les visiteurs avec Marina de 11h à 13h et de 15h30 à 17h30. Pour clôturer cette journée féérique, un conte de Noël sera projeté sur écran géant à 18h, suivi d'un feu d'artifice.

Pour se réchauffer, des stands de crêpes, marrons et boissons chaudes seront installés sur place. 

Pour évoquer cet événement en détails, nous recevons Terry Daigremont, adjoint au maire de Carpiquet, au micro de Tendance Ouest :

Marché de Noël de Carpiquet

A lire aussi

