Idée de sortie. Un Noël féerique au cœur de Caen : vivez la magie du marché de Noël dès ce samedi

Dès les premiers jours de décembre, les lumières scintillantes envahissent la place de la République et le boulevard Maréchal Leclerc. Une cinquantaine de chalets en bois y prennent place, offrant une atmosphère chaleureuse où l'on déambule entre effluves de vin chaud, gaufres liégeoises et gourmandises locales. Les artisans et créateurs de la région y dévoilent leurs petits trésors : bijoux, jouets en bois, décorations, pièces textiles uniques et autres idées cadeaux.

Des rencontres féeriques qui enchantent la ville

Le marché s'anime au rythme des personnages emblématiques des fêtes. Pour cette nouvelle édition, un renne et un yéti déambuleront dans les rues de Caen pour émerveiller les visiteurs. Les échassiers lumineux ouvrent quant à eux une soirée placée sous le signe de la féérie, samedi 29 novembre, de 17h30 à 19h. Le père Noël, lui, fait une arrivée remarquée en touk-touk accompagné de son fidèle lutin avant d'accueillir les enfants dans sa maison chaleureuse pour une photo et un moment de magie.

Des ateliers et spectacles pour vivre Noël en famille

Tout le mois, les enfants pourront profiter d'ateliers de maquillage proposés par la Croix-Rouge. Ils auront aussi l'occasion de participer à un atelier créatif qui leur permettra de fabriquer leur propre bonhomme de neige, mercredi 17 décembre. Les familles sont également invitées à découvrir le spectacle A la recherche du Père Noël, rythmé par de l'humour et des surprises, le 6 décembre. De plus, les visiteurs pourront embarquer à bord du Pôle Express, les 13 et 14 décembre.

Une ambiance musicale qui fait vibrer Caen

Les rues s'animeront au rythme des fanfares, des mélodies de l'orgue de barbarie, du blues entraînant du duo "Les Blues Breakers" et des harmonies du Conservatoire et de l'Orchestre de Caen. Entre concerts et chants de Noël, l'ambiance promet d'être chaleureuse et festive.

Alexandra Rousier, directrice générale de Caen Evénements, nous détaille l'événement.

Marché de Noël Impossible de lire le son.

Le marché de Noël de Caen promet une immersion complète dans l'esprit des fêtes. Une invitation à ralentir, à s'émerveiller et à vivre pleinement la magie de Noël. Retrouvez tout le programme ici.