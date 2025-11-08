Caen. Bal, calendrier de l'Avent, marché de Noël : la Ville se prépare aux festivités

A partir du 29 novembre, les rues de Caen s'illumineront et la magie de Noël s'invitera un peu partout en ville avec un programme riche en animations gratuites pour petits et grands. Les festivités démarrent avec l'Après-midi des lutins, place Saint-Sauveur : un magicien enchantera les enfants avant que le Bal Mandarine ne fasse danser tout le monde dès 16h.

Du 1er au 24 décembre, l'étonnant calendrier de l'Avent, créé à l'occasion du Millénaire, revient pour une deuxième édition, illuminer chaque soir une fenêtre de l'hôtel de Ville, dévoilant spectacles, chants et acrobaties. Un rendez-vous insolite, qui avait déjà beaucoup plu au public l'année dernière.

Le 6 décembre, le père Noël fera son entrée remarquée au marché de Noël à partir de 17h, avant qu'Hugo le magicien ne déambule dans le centre-ville le 13 décembre. Point d'orgue des festivités : la Parade de Noël du 20 décembre, avec la compagnie Remue-Ménage et son univers féerique, au départ de la rue de Strasbourg.