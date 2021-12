Le-Havre. Le Havre : Vivez un Noël festif dans les rues du centre-ville

Pour sa 14ème édition, une quarantaine de chalets blancs proposant des produits du terroir, de l'artisanat, des articles de décoration et des idées cadeaux originales. Un univers festif et convivial, avec de nombreuses animations, une maison du Père-Noël et une Grande Roue sur le Parvis Saint Michel.

Rendez-vous Place de l'Hôtel de Ville pour découvrir le nouveau visage des chalets de Noël et de nombreuses surprises tout au long du marché.

Retrouvez le programme sur marchedenoellehavre.com

Écoutez, Sandrine Dunoyer, adjointe au maire en charge de la culture, du patrimoine et des relations internationales :