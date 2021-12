Caen. Caen : Découvrez le programme des animations de Noël

Pour animer votre shopping, les commerçants de Caen vous offrent de nombreuses animations : maquillage, passage du Père-Noël, chorales de Noël, spectacles et contes de Noël.

Cette année, les commerçants et leurs partenaires vous offrent la possibilité de gagner un séjour prestigieux en famille aux sports d'hiver. Pour cela il faut retrouver les 8 rennes du Père-Noël qui se sont cachés dans les boutiques de Caen.

Pour un shopping de Noël en toute sérénité, les commerçants de Caen vous offre une garderie. Vos enfants de plus de 3 ans seront accueillis à la garderie de Noël tous les samedis et les dimanches du 2 au 23 décembre 2017 de 14h30 à 19h. Ces garderies se situent à l'Atelier du Commerce et au centre commercial Les Rives de l'Orne.

Retrouvez le programme des animations sur vitrines-caen.fr

Écoutez, Mickaël Vallée, Président des Vitrines de Caen :