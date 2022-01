Saint-Lô. La magie de Noël à Saint-Lô : découvrez le programme des animations

La ville de Saint-Lô et Saint-Lô Commerces vous invitent à profiter de nombreuses animations dans les rues de la ville avec notamment le lancement des illuminations de Noël le vendredi 1er décembre 2017 à 17h30, rue Alsace-Lorraine.

C'est la nouveauté de vos fêtes de fin d'année, une licorne gonflable luminescente de 6 mètres de haut siègera au centre de la place Général de Gaulle du mercredi 13 au dimanche 31 décembre 2017.

Cette année, le village de Noël comptera 14 chalets dans les rues du Neufbourg et du Docteur Leturc : crêpes, galettes, pain d'épices, macarons, marrons grillés, vin chaud, rillettes, boules et bonnets de Noël, cachemire, bonnets, écharpes, bijoux, accessoires pour enfants, cartes de voeux, ...

Une grande patinoire sera installée sur la place du Général de Gaulle.

La parade de Noël sera nocturne, le samedi 16 décembre à 20h15, place Sainte-Croix.

Profitez également des différents marchés : le marché hebdomadaire traditionnel (les samedis 23 et 30 décembre 2017 de 8h30 à 13h), le marché de nuit (samedi 23 décembre 2017 de 16h à 21h) et le marché de bouche et traditionnel (les dimanches 24 et 31 décembre 2017 de 8h30 à 13h).

Mais aussi : chasse au trésor, séances photos avec le Père-Noël, Christmas Party, balades à poney, chants de Noël, ...

Les commerces seront ouverts les dimanches 10, 17 et 24 décembre 2017.

Le programme complet est à découvrir sur saintlocommerces.com et sur saint-lo.fr

Écoutez, Lucie Poussier, manager de centre-ville :