Météo. Normandie : pourquoi le soleil est-il si rouge depuis plusieurs jours ?

Environnement. Depuis ce week-end, de nombreux habitants de Normandie et de l'ouest de la France observent des couchers de soleil rouge vif et un ciel voilé. Ce phénomène météorologique impressionnant s'explique par les fumées des incendies en Espagne et au Portugal, transportées sur plusieurs centaines de kilomètres par les vents.

Publié le 18/08/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Météo. Normandie : pourquoi le soleil est-il si rouge depuis plusieurs jours ?
Les Normands ont pu observer un ciel rouge ces derniers temps. - Unsplash

Depuis plusieurs jours, la Normandie et une large partie de l'ouest de la France vivent sous un ciel inhabituellement laiteux. Les levers et couchers de soleil prennent des teintes rougeâtres et orangées, donnant parfois l'impression d'un décor de cinéma. Cette ambiance surréaliste n'est pas due à la météo classique, mais bien à un phénomène atmosphérique lié aux incendies en péninsule ibérique.

Les fumées des incendies espagnols et portugais remontent jusqu'en France

En Espagne et au Portugal, de vastes incendies ont déjà ravagé plus de 70 000 hectares et causé plusieurs victimes. Les fumées générées par ces feux sont riches en particules fines, comme des cendres ou du carbone. Transportées par les vents dominants de sud-ouest, elles franchissent les Pyrénées et s'élèvent jusqu'au ciel français, atteignant la Normandie.

Pourquoi le soleil paraît plus rouge ?

La présence de ces particules en altitude modifie la diffusion de la lumière solaire. Les longueurs d'onde courtes, comme le bleu et le vert, sont davantage dispersées, tandis que les teintes chaudes (rouge et orange) traversent plus facilement. Résultat : le soleil semble rougeoyant à l'horizon, et la lumière du jour prend parfois une tonalité blanchâtre ou légèrement trouble.

A lire aussi. La Normandie est touchée par les fumées des incendies au Canada : est-ce dangereux pour notre santé ?

Quelles conséquences en Normandie ?

En pratique, les habitants constatent :

  • un ciel voilé ou laiteux en journée,
  • un soleil rouge au lever et au coucher,
  • parfois une odeur de brûlé dans l'air, selon la densité des fumées.

Ce phénomène n'a pas d'impact sanitaire majeur pour la population.

Un phénomène déjà observé par le passé

La Normandie n'en est pas à son premier ciel rouge dû aux incendies lointains. En 2017, des fumées en provenance du sud du Portugal avaient déjà coloré le ciel français. Plus récemment, au printemps 2025, ce sont des feux de forêt au Canada qui avaient traversé l'Atlantique pour assombrir l'Europe.


