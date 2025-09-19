En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Espace. Un astéroïde suivi minute par minute jusqu'à son impact en Normandie : une avancée inédite pour la science

Insolite. Vendredi 19 septembre 2025, une étude révèle comment un astéroïde, repéré dans l'espace avant sa chute en Normandie en février 2023, a été observé et analysé grâce à une mobilisation inédite de scientifiques et d'amateurs. Une avancée majeure pour l'astronomie, selon l'AFP.

Publié le 19/09/2025 à 16h45 - Par Mathilde Rabaud
L'internaute rouennais @MegaLuigi a capturé l'astéroïde dans la nuit. - Twitter/@MegaLuigi

Dans la nuit du 13 février 2023, vers 4 heures du matin, le ciel normand s'est brièvement illuminé. L'astéroïde 2023 CXI, d'un mètre de diamètre et pesant environ 650 kilogrammes, s'est désintégré en entrant dans l'atmosphère au-dessus du nord de la France. L'objet avait été repéré seulement sept heures plus tôt par un astronome hongrois, alors qu'il se trouvait à 200 000 kilomètres de la Terre.

Grâce à des calculs ultra-précis menés par la Nasa et l'Agence spatiale européenne, l'heure et le lieu de l'impact ont pu être prédits, une prouesse scientifique rarement atteinte.

Science participative et vidéos inédites des habitants

En France, le réseau FRIPON/Vigie-Ciel, piloté par l'Observatoire de Paris et le Muséum national d'Histoire naturelle, a mobilisé ses équipes… mais aussi le grand public. Photos, vidéos amateurs et images postées sur les réseaux sociaux ont permis de documenter chaque seconde du phénomène.

"On a eu des dizaines de photos et une vidéo unique montrant la fragmentation de l'objet", explique à l'AFP Brigitte Zanda, spécialiste des météorites. Ces images ont offert une précision inédite sur la manière dont l'astéroïde s'est brisé dans le ciel normand.

Des météorites retrouvées en Seine-Maritime

Deux jours après l'événement, les habitants de Saint-Pierre-le-Viger (Seine-Maritime) participent à une découverte majeure : une première météorite de 93 grammes. Au total, une douzaine de fragments ont été récupérés et intégrés aux collections du Muséum national d'Histoire naturelle.

Ces échantillons, rares et précieux, permettent aujourd'hui de mieux comprendre la structure interne des astéroïdes et leur comportement en cas d'impact.

A lire aussi. Seine-Maritime. Ils ont retrouvé un morceau de l'astéroïde #Sar2667

Une avancée scientifique exceptionnelle

Selon l'étude publiée dans la revue Nature Astronomy en septembre 2025, seuls 11 astéroïdes ont été détectés avant leur chute sur Terre. Parmi eux, très peu ont livré des fragments exploitables. L'astéroïde 2023 CXI fait donc figure d'exception.

Formé dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter, il résulte d'une collision vieille de 30 millions d'années. Lors de sa rentrée atmosphérique, il a perdu 98% de sa masse en se désintégrant brutalement à 28 kilomètres d'altitude.

