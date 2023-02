Seine-Maritime. Que vont devenir les fragments de l'astéroïde 2023CX1 découverts par les scientifiques ?

Rappelez-vous, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février, un astéroïde a survolé la Terre pour finir sa course en Seine-Maritime. À Saint-Pierre-le-Viger, une dizaine de chercheurs qui se sont mobilisés en ont retrouvé un fragment. Parmi eux, certains font partie du programme scientifique et participatif Fripon / Vigie ciel. Ils doivent maintenant étudier ce morceau.

Analyser le fragment d'astéroïde pour connaître sa composition

"Les scientifiques vont maintenant procéder à une analyse chimique, c'est-à-dire qu'ils vont faire des découpes de la météorite, affirme Éric Mandon, président de l'Observatoire de Rouen. On sait déjà que c'est une météorite pierreuse avec une petite quantité de métal. Ils vont également faire des recherches sur le magnétisme de cette roche."

L'objectif est de "déterminer les matériaux qui constituent la météorite. Ils vont regarder à l'intérieur s'il y a des chondres, ce sont des petites billes de silicate caractéristiques d'un fort pourcentage de météorites qui tombe sur terre". Toutes ces recherches vont s'effectuer au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Que recherchent les scientifiques ?

"Ils doivent déterminer si c'est une météorite pierreuse ou ferreuse. Les analyses se feront par un spectromètre, un appareil qui prend des mesures d'intensité lumineuse." Et cet outil permet également de "connaître la composition de la roche. C'est un peu le même procédé quand on analyse les étoiles et qu'on étudie leur spectre". En plus des scientifiques du programme Fripon / Vigie ciel, les membres de l'observatoire de Rouen se sont eux aussi rendus sur place près de Dieppe et "ont trouvé deux petites météorites de l'ordre d'un centimètre cube", précise Éric Mandon.