Près de Rouen. Il roule sans permis, complètement ivre et percute une voiture

Lundi 16 juin vers 18h30, la police est appelée pour intervenir sur un accident de la circulation au croisement de la rue Casanova et Jean Jaurès à Tourville-la-Rivière.

• A lire aussi. Cherbourg-en-Cotentin. Collision entre une voiture et une moto : le motard grièvement blessé

2,38g d'alcool

Un homme de 48 ans venait de percuter le véhicule devant lui qui était arrêté à un feu rouge et s'est montré agressif. Les policiers ont constaté que l'homme sentait l'alcool et qu'il tenait des propos incohérents. Il a fallu l'amener jusqu'au commissariat pour contrôler son taux qui s'est révélé très élevé : 2,38 grammes d'alcool par litre de sang. De plus, l'homme roulait avec un permis annulé. Il a été placé en garde à vue.