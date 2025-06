Rouen. Il fait du rodéo urbain avec ses deux jeunes enfants et une arme de poing

Dimanche 1er juin vers 23h, une voiture noire est signalée rue Lethuillier Pinel à Rouen, faisant du rodéo urbain.

• A lire aussi. Sud-Manche. Un engin agricole fait des tonneaux et perd son chargement

Importante fumée blanche

La police se rend sur place. A l'arrivée des forces de l'ordre, les agents aperçoivent une voiture noire, à l'arrêt, moteur tournant et avec une importante fumée blanche à l'arrière du véhicule (une Volkswagen Fox). Le conducteur est contrôlé. Il s'agit d'un homme de 35 ans, habitant Saint-Etienne-du-Rouvray. A l'arrière de la voiture, il transporte ses deux enfants de 9 et 13 ans. Les policiers retrouveront également sur le siège avant, une arme de poing et un couteau.

L'homme, qui était ivre, a été placé en garde à vue. Les deux enfants ont été ramenés à leur mère.