Près d'Argentan. 1 000 personnes toujours rassemblées à une rave party, plus de 400 amendes distribuées

A Boischampré dans l'Orne, près d'Argentan, une rave party est en cours depuis la nuit du vendredi 30 mai. Elle s'est installée dans une parcelle agricole à côté de l'autoroute A88. Dimanche 1er juin, encore 1 000 teufeurs étaient rassemblés.

63 amendes pour possession de drogue

La préfecture de l'Orne avait pourtant pris un arrêté d'interdiction des rave parties pour le week-end de l'Ascension et condamne ce teknival. 333 amendes à 135€ ont été distribuées pour non-respect de l'arrêté préfectoral, 40 pour stationnement interdit, deux pour défaut d'assurance ou de contrôle technique et une pour non-respect de stop. De plus, 63 amendes forfaitaires délictuelles de 200€ ont été données pour de la détention de drogue.

"Quatre plaintes ont été déposées"

55 gendarmes sont mobilisés, venus surtout du département, mais avec aussi des renforts du Calvados, de l'Eure et d'équipes cynophiles. Un drone avec caméra est aussi mobilisé. Les personnes et les véhicules sont systématiquement contrôlés. "Quatre plaintes ont été déposées, dont celle du maire de Boischampré et celle de l'agriculteur propriétaire des quatre hectares de culture occupés par les participants", précise la préfecture. Des secours ont aussi été dépêchés sur place : les pompiers et des bénévoles de l'association départementale de protection civile. Ils ont secouru trois personnes en détresse.

L'autoroute sur une seule voie

En ce jour de grand retour de week-end prolongé, la société Alicorne, qui gère l'autoroute A88, a réduit la vitesse à 90km dans le secteur de la rave party (sur la section Argentan-Caen). La circulation se fait aussi sur une seule voie. Le dispositif reste en place jusqu'au départ des fêtards.