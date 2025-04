Près de Coutances. Une personne en garde à vue et beaucoup d'infractions lors d'une rave party

Une rave party a été illégalement organisée à Muneville-le-Bingard, le week-end du samedi 5 au dimanche 6 avril. Dans la soirée, une dizaine de véhicules et une centaine de personnes sont venues faire la fête dans un champ. Le propriétaire du champ n'a pas donné d'autorisation pour l'organiser sur son terrain, et les services de l'Etat n'ont pas été prévenus.

Jusqu'à 23 gendarmes mobilisés

Les gendarmes de Coutances ont donc mis en place un dispositif de contrôle. Ils ont été épaulés par l'escadron de sécurité routière de la Manche. Une enquête a été ouverte par la justice pour "organisation non déclarée d'une manifestation musicale avec musique amplifiée dans un espace non protégé et installation sans autorisation sur le terrain d'autrui". Le matériel a été saisi. La rave party a été arrêtée dimanche à 12h. Jusqu'à 23 militaires ont été engagés pour cette intervention et faire des contrôles.

Plusieurs conduites sous stupéfiant

Ils ont constaté de nombreuses infractions concernant la possession de drogue et la conduite sous drogue. "Une dizaine de véhicules a été verbalisée pour stationnement interdit dans une zone Natura 2000", précisent les gendarmes. Ils ajoutent : "Auteur de plusieurs infractions, un des conducteurs contrôlés a été placé en garde à vue avec déferrement au tribunal judiciaire de Coutances. Son véhicule a fait l'objet d'une saisie judiciaire."