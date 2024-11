Près d'Alençon. Dix plaintes après une rave party : tous les fêtards verbalisés, les systèmes de son confisqués

Le préfet de l'Orne avait pris, avant le week-end, un arrêté interdisant tout rassemblement de type rave party sur le département. Cela n'a pas suffi à empêcher le regroupement d'environ 200 fêtards et 50 véhicules, dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre, en forêt domaniale de Bourse, à une vingtaine de kilomètres d'Alençon.

Les sonos confisquées

Dès samedi soir, à la demande du préfet et en lien avec la procureure de la République d'Alençon, les gendarmes du groupement départemental de l'Orne ont établi un périmètre autour du site de ce rassemblement non autorisé, situé sur la commune des Ventes-de-Bourse. Il s'agissait de "procéder aux contrôles des entrées et sorties et verbaliser les participants", indique dans un communiqué la préfecture, qui condamne "l'organisation de ce rassemblement illégal, qui se tient sans autorisation ni aucunes mesures de sécurité, engendre des risques pour les participants et provoque des nuisances fortes pour les riverains". Dix plaintes ont été enregistrées en mairie des Ventes-de-Bourse, où un poste avancé pour le recueil de plaintes en proximité a été mis en place.

Plus de 100 contraventions

La musique a été coupée à 15h, ce dimanche. Du matériel de sonorisation a été saisi dans le cadre d'une procédure judiciaire, et des contrôles routiers menés autour du site. Au total, 111 contraventions ont été délivrées, en majorité pour "aide ou assistance à l'émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage", avec à la clé des amendes de 90 à 135€. Quelques automobilistes ont également été sanctionnés, notamment deux pour conduite sous l'emprise de drogue et un pour conduite en état d'ivresse.

Au total, 50 militaires des compagnies territoriales, de l'escadron départemental de sécurité routière, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Argentan et une équipe cynophile spécialisée dans la recherche de stupéfiants ont été mobilisés sur cette opération.