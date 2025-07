Argentan. "Suis-moi James" : un jeu de piste numérique sur la Libération

Une aventure immersive sur les pas d'un soldat américain. Le jeu de piste numérique "Suis-moi James" propose de plonger dans l'histoire de la Libération à Argentan. Mêlant mémoire historique, énigmes et exploration, ce parcours de 29km est une façon ludique de revisiter la Seconde Guerre mondiale à travers les yeux de ceux qui l'ont vécue.

Grâce à l'application Baludik, Warren, un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, et son petit-fils, James, entraînent les joueurs dans un périple sur le territoire d'Argentan et ses alentours, ponctué d'énigmes, de missions et de révélations.

A chaque étape, votre smartphone devient une boussole historique. Laissez-vous guider par les indices, à vélo ou en voiture, durant deux heures d'aventure. L'activité vise à combiner activité physique, découverte du patrimoine et devoir de mémoire.

Pratique. Téléchargez l'application Baludik et recherchez "Argentan".