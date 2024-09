Argentan. Avec l'application "Suis-moi James", suivez un GI de retour en Normandie

A l'occasion du 80e anniversaire de la Libération, la communauté de communes Terres d'Argentan propose une animation tout l'été. Destiné aux familles, le parcours intitulé "Suis-moi James", à retrouver dans l'application de jeux de piste numériques "Baludik", propose une visite ludique des lieux emblématiques de l'été 1944 en Terres d'Argentan.

Le scénario propose de suivre un vétéran américain revenant en Normandie avec son petit-fils James, offrant un parcours initiatique de 30km autour d'Argentan, passant par Urou-et-Crennes, Silly-en-Gouffern, Aubry-en-Exmes, Chambois, Fel et Le Bourg-Saint-Léonard. Interactive et disponible en anglais, l'application invite à résoudre des jeux pour découvrir les événements historiques. Le circuit prend environ deux heures en voiture et peut être fait à vélo pour les plus sportifs.

Piloté par la collectivité, ce projet a pour but de valoriser le tourisme de mémoire.

Pratique. Application "Baludik" à télécharger. Puis rechercher "Argentan".