Fontaine-la-Mallet. A La Fontaine Enchantée, des attractions pour toute la famille

Le parc La Fontaine Enchantée, situé en plein air, à la lisière de la forêt de Montgeon, offre des attractions pour toute la famille : manèges, structures gonflables XXL, parcours aventure… Pendant l'été, la zone aquatique s'active avec deux aires de jeux chauffées, dont une réservée aux 3-6 ans.

Un toboggan géant

Le bateau pirate contentera les tout-petits de 0 à 4 ans. A découvrir aussi : le Maxi Splash gonflable, Tractor Farmer pour conduire un petit tracteur, Octopus Bumper pour s'asperger dans un bateau pirate, le Texas Rodéo ou encore Crapi Express pour un voyage texan. Sans oublier le maxi-toboggan aquatique, pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux : 11m de haut, 53m de glisse !

Pratique. Rue Louis Lumière à Fontaine-La-Mallet. De 10h30 à 18h30, fermé le lundi matin. Tarifs préférentiels en ligne : 12,50€ pour les enfants, 7,50€ pour les adultes. Gratuit pour les - de 95cm. Sur place, 14€ enfants, 8,50€ adultes. Billets sur parc-lafontaine-enchantee.com