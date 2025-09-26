Le Havre. Le coup d'envoi de la foire Saint-Michel, c'est ce week-end !

Pêche aux canards, maison hantée, autos tamponneuses… La plus grande fête foraine du Havre reprend ses quartiers sur le champ de foire, à partir du samedi 27 septembre.

Une centaine de manèges et d'attractions

La foire Saint-Michel regroupe une centaine de manèges et d'attractions, comme les incontournables Sweety, Boomerang, Bomber Maxxx ou Flipper, pour lesquels il faut avoir le cœur bien accroché ou encore le Thriller, pour s'amuser à se faire peur. Le Dark Show, installé pour la première fois en 2024, est également de retour, une maxi maison hantée de 180m2. La Caserne fera rire petits et grands avec son parcours plein de surprises.

Trois nouveaux manèges

Côté nouveautés pour cette édition 2025, le public havrais découvrira notamment les manèges à sensations Extrême Top Scan, reconnaissable à l'aigle qui le surmonte, et New King, avec son bras articulé de 24m qui envoie en l'air à 360°. Le bateau pirate prend également place à la foire Saint-Michel. Si le concept a séduit les ados à la foire d'été, c'est un autre manège, jamais venu au Havre, qui sera installé.

Inauguration en musique

L'inauguration de la foire Saint-Michel se fera en musique, samedi 27 septembre, à partir de 14h, avec la fanfare havraise Kool Cast Brass Gang.

Deux journées spéciales sont prévues mercredi 8 octobre et samedi 18 octobre, avec des tarifs réduits sur les manèges et attractions participants.

Pratique. Foire Saint-Michel, du samedi 27 septembre au samedi 18 octobre au Havre. Accès par la rue Philippe Lebon ou le cours de la République. Entrée libre, manèges et attractions payants. Ouvert du lundi au jeudi de 14h à 23h, le vendredi et le samedi de 14h à 1h et le dimanche de 14h à minuit.