Le Havre. Dernière ligne droite pour profiter de la foire Saint-Michel

Auto-tamponneuses, maison hantée, pêche aux canards… Il ne reste que quelques jours pour en profiter, au Havre. La foire Saint-Michel est installée sur le champ de foire jusqu'au dimanche 13 octobre inclus.

Tarifs réduits samedi 12 octobre

Une centaine de manèges et attractions sont accessibles, pour petits et grands, avec des tickets entre 3,50€ et 8€. Plusieurs nouveautés sont venues garnir les allées, cette année : le grand huit The Mouse, le manège à sensation Flipper ou encore la maison hantée The Dark Show, pratique pour rester au sec en cas de pluie !

Des tarifs réduits seront proposés samedi 12 octobre et une grande parade avec les héros de Pixar dimanche 13 octobre, de 15 heures à 18 heures.

Pratique. La foire est ouverte jeudi 11 octobre de 14h à 23h, vendredi 12 octobre de 14h à 2h et dimanche de 14h à 20h environ.