Orne. Abeilles menacées et production de miel impactée : le frelon asiatique, fléau pour les apiculteurs

Moins présents à l'été 2024 à cause de la mauvaise météo, les frelons asiatiques sont de retour en 2025 dans l'Orne. Ces tueurs d'abeilles sont un fléau pour les apiculteurs. Ils nourrissent leurs larves avec le thorax plein de protéines des butineuses et consomment le sucre lorsqu'ils parviennent à rentrer dans les ruches.

"L'année dernière, autour de Courboyer, nous avons perdu une dizaine de colonies à cause du frelon asiatique", explique Raymond Daman, apiculteur et responsable du conservatoire de sauvegarde de l'abeille noire (CETA), en partenariat avec le parc naturel régional du Perche.

Des abeilles stressées

Indirectement, la présence des frelons asiatiques peut être dévastatrice. "Les abeilles vivent un stress permanent et ont tendance à rester dans la ruche, donc il y a un déséquilibre dans les apports de nectar", souligne Raymond Daman. Autrement dit, avec peu de ressources, les abeilles ne survivront pas à l'hiver "ou on va retrouver au printemps un petit nombre d'abeilles, insuffisant pour relancer la colonie".

La production de miel, elle, n'est que légèrement marquée à la baisse à cause de ces insectes. "Où on a de la chance, c'est que les nids deviennent importants au début du mois d'août. Dans l'Orne, la saison se termine autour du 14 juillet", rappelle-t-il.

Comment créer son piège à frelons ?

Pour s'en prémunir, Raymond Daman a réduit les entrées de ses ruches et installé plusieurs pièges faits maison, dans lesquels il a attrapé près de 1 500 frelons asiatiques en deux semaines. "On fait des trous de 8mm dans une bouteille en plastique, d'y mettre dans le fond un tiers de bière, un tiers de vin blanc et un tiers de sirop et de la suspendre", détaille-t-il. Il invite les habitants à créer des pièges ou en acheter en grande surface pour lutter contre la prolifération des frelons asiatiques, qui seront présents jusqu'aux premières gelées.

Chez Raymond Daman, les pièges sont posés près du rucher, où tous les frelons asiatiques rôdent. - Simon Lebaron