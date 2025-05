Manche. La lutte contre le frelon asiatique reprend : plus de 5 000 nids détruits l'année passée

Températures plus clémentes, et retour du soleil. Le printemps signe le retour du frelon asiatique. Une invasion annuelle qui touche tout le département de la Manche, en particulier les secteurs situés sur le littoral. Les nids primaires se reforment et vont se multiplier, occupés pour l'instant par une seule reine qui va engendrer des bataillons de frelons dans chaque nid.

Dans la Manche, où l'année passée 5 083 nids ont été détruits, la lutte s'organise donc dès aujourd'hui pour détruire les nids primaires, plus faciles à détecter que les nids qui vont ensuite migrer dans les arbres ou les haies. C'est donc le moment d'ouvrir l'œil. Antoine Metayer, de la Fédération départementale de lutte contre les organismes nuisibles dans la Manche :

Depuis 2016, les destructions de nids sont prises en charge par le Département qui a mis en place une convention avec 97% des communes du département. Pour signaler un nid, il convient de contacter votre mairie pour une destruction par des professionnels car l'on ne détruit pas soi-même un nid au regard des risques d'attaques, qui peuvent parfois être mortelles.

Infos complémentaires sur le site de la FDGDON 50.