Rouen. Bientôt une salle d'escalade Bloc Session en ville ? Découvrez où et quand elle ouvrira

Avis aux grimpeurs ! Une nouvelle salle d'escalade ouvre bientôt ses portes en ville ! La franchise Bloc Session, spécialiste des salles de bloc [une forme d'escalade sur des murs de faible hauteur, sans corde ni baudrier] arrive à Rouen. Ce nouvel espace se situera au sein du Dock Laser game, au 19 rue de Constantine.

Remplacer les trampolines par une salle d'escalade

Certains connaissaient l'établissement pour les parties de laser game mais bientôt, le lieu va accueillir une nouvelle activité. "On a décidé de remplacer les trampolines par une salle d'escalade indoor", annonce Sylvain Hogie, gérant du lieu. "Le 1er septembre, on ouvrira Bloc Session, une salle d'escalade de bloc." Il s'agit d'une franchise déjà présente en France et qui compte au total 28 salles.

Une discipline qui s'adresse à tous

"Il y aura une zone enfant qui sera accessible à partir de trois ans", indique Sylvain Hogie. Et bien sûr, une zone pour les adultes. "Ce sera une activité tout public", renchérit-il. La salle sera ouverte tous les jours de 10h à 22h.