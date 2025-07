Souleuvre-en-Bocage. Le plein de sensations au Skypark Normandie

En plein cœur de la nature, le Skypark Normandie au Viaduc de la Souleuvre saura vous donner des frissons, pour les plus férus d'aventure ! Découvrez le mythique saut à l'élastique. Perché à 61 mètres, élancez-vous dans le vide et profitez du domaine de manière… originale ! Vous pouvez également tester le saut pendulaire : un instant de chute libre avant que les cordes vous guident dans un mouvement de balancier horizontal sans à-coup ni rebond. Enfin, la balançoire et la tyrolienne géante vous propulseront à une vitesse de 130km/h en 3,5 secondes, ou vous feront découvrir sur 400 mètres la Vallée.

Le Viaduc de la Souleuvre permet de vivre des sensations fortes.

Pratique. Ouvert tous les jours. Tarifs sur viaducdelasouleuvre.com.