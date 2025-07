Insolite. Une Havraise dans l'équipe de France à l'Euro de football gaélique 

"Son originalité, c'est qu'on peut jouer avec les mains et les pieds !" Pauline Guilbert, professeure d'EPS au Havre est aussi une joueuse de football gaélique, membre de l'équipe de France. Ancienne adepte de crossfit, elle a découvert cette discipline originale un peu par hasard, grâce à l'un de ses collègues. "Je ne connaissais pas ce sport, mais c'est un bon moyen de se défouler !" sourit la Havraise. Elle a d'abord rejoint le club de foot gaélique Le Havre GAA, surnommé Les Mouettes du Havre. Dès sa première année, elle est sélectionnée en équipe de France B (deuxième division) et, cette saison, elle évolue en équipe de France A (première division). A l'approche des Euro Gaelic Games, qui se tiendront du vendredi 18 au samedi 19 juillet à Vannes en Bretagne, Pauline se prépare à représenter la France aux côtés de ses coéquipières.

Pauline Guilbert (numéro 9) est licenciée à Le Havre GAA, le club de foot gaélique de la cité océane. - EB Sports

Un sport original

Originaire d'Irlande, le football gaélique est un sport collectif qui mêle des éléments de différents sports : "C'est un assemblage de volley, de rugby, de foot et de hand", résume la Havraise. Le jeu se pratique à 15 contre 15 en Irlande. En France, les effectifs sont réduits : 9 contre 9 pour les femmes et 11 contre 11 pour les hommes.

Le foot gaélique, c'est quoi ? Impossible de lire le son.

Le but : faire progresser le ballon, à la main ou au pied, pour marquer soit dans le but (3 points), soit entre les poteaux, au-dessus du but (1 point). Un défi technique qui nécessite une certaine coordination : "Il faut savoir coordonner ses mains avec ses pieds, c'est complexe. En France, dans la plupart des disciplines, on apprend à jouer soit avec les mains, soit avec les pieds." En France, le football gaélique se développe progressivement, notamment en Bretagne et en région parisienne. La Normandie compte des clubs à Mondeville, près de Caen, et donc au Havre.

Jouer presque à domicile

Les Euro Gaelic Games se déroulent à Vannes, et rassemblent l'élite féminine et masculine du football gaélique européen. C'est justement en Bretagne que le football gaélique a fait ses premiers pas en France à la fin des années 1990, avec les tout premiers clubs à Rennes et Brest. L'événement est ouvert à tous, l'occasion de découvrir ce sport encore confidentiel. La compétition rassemble plus de 30 équipes nationales et régionales. Pour la Havraise, jouer à quelques heures de la Normandie est toujours un plus : "Cela aide de savoir que l'on joue chez nous, en France. Le Havre n'est pas loin, nos proches sont présents." Pour le moment, pas trop d'inquiétude du côté de la joueuse de football gaélique, au moment d'aborder une compétition internationale : "Il n'y a pas une trop grande pression car il y a une très bonne cohésion entre nous. On a été préparées avec des stages."

Jouer l'Euro, ça met la pression ? Impossible de lire le son.

Au-delà de la compétition, le football gaélique véhicule des valeurs fortes de respect et de bienveillance. "Dès que je suis arrivée sur le terrain, j'ai vu toute la bienveillance de mes coéquipières, qui m'ont donné beaucoup de conseils. C'est la bienveillance que je mettrais en avant pour décrire le football gaélique", témoigne Pauline Guilbert. Ce sport, encore peu connu en France, n'a pas fini de gagner du terrain. Les Mouettes du Havre recrutent toujours, femmes et hommes, pour du loisir ou de la compétition. Les curieux sont invités à se présenter pour une séance d'essai à la rentrée de septembre, au stade Youri Gagarine.

Pratique. Les Mouettes du Havre s'entraînent le lundi et le mercredi, de 19h30 à 21h30 sur le complexe sportif Youri Gagarine. Reprise des entraînements en septembre. Plus d'informations ici ou par mail à footgaeliquelh@gmail.com