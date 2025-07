Près de Rouen. A 17 ans et sans permis, il manque de percuter la police au volant d'une voiture volée

Il a finalement pu être interpellé au terme d'une course folle à Grand-Quevilly, mercredi 16 juillet peu avant minuit.

Un jeune homme de 17 ans a manqué de percuter une voiture de police après avoir grillé un feu, indique une source policière. Les fonctionnaires ont évité de peu la collision. Ils ont tout de suite cherché à contrôler le conducteur, qui a pris la fuite.

La voiture était volée

Dans sa course, il a perdu le contrôle de son véhicule et percuté une barrière de chantier de voirie, avant de s'immobiliser sur un tas de sable. Les policiers ont pu rattraper le suspect alors qu'il cherchait à fuir à pied.

Le jeune homme de 17 ans roulait sans permis et sans assurance au volant d'une voiture volée sur laquelle était apposée une fausse plaque d'immatriculation. Il a été immédiatement placé en garde à vue pour délit de fuite, recel de vol et défaut de permis et d'assurance.

Un passager a lui réussi à prendre la fuite.