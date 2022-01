Oissel : le voleur oublie ses papiers... dans une voiture qu'il avait forcée

Mercredi 25 septembre, un peu avant midi, les policiers de Sotteville étaient alertés qu'un homme tentait de forcer les portières de voitures sur le parking de la gare SNCF de Oissel. Sur place, des témoins ont désigné deux Twingo, effectivement fracturées. Mais entre temps, l'homme avait pris la poudre d'escampette.

Il a finalement été interpellé peu après, toujours à Oissel, rue du Maréchal Foch. Celui-ci a alors affirmé avoir perdu récemment ses papiers d'identité. Puis, sur lui, les forces de l'ordre ont retrouvé un autoradio. "Je l'ai acheté sur une foire à tout", aurait rétorqué le suspect.

Alors qu'il était placé en garde à vue, les policiers ont rapidement fait le rapprochement entre l'individu et un autre vol à la roulotte, commis encore une fois sur une Twingo, deux jours plus tôt. Et pour cause, dans cette voiture avaient été retrouvés... des papiers d'identité. Ceux du suspect !